O doktorlara çok sert tepki: Şöhret müptelaları

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, pandemide hayatımıza giren korku figürü kimi hekimlerin, salgının tüm dünyada yavaş yavaş gündemden düşmesiyle paniğe kapıldığını belirterek, söz konusu şöhret müptelalarının, şimdilerde de Ukrayna krizinde Türkiye'yi suçlamaya başladığına dikkat çekti. Altınok, malum tipler için, "Kendilerine tavsiyemiz, önlüklerini çıkarıp siyasete girmeleri... Maskeleri ağızlarında kalabilir" ifadelerini kullandı. İşte o bomba yazı:

"Pandemide hayatımıza giren korku figürü kimi hekimler, koronanın tüm dünyada yavaş yavaş gündemden düşmesiyle panik halindeler...

Twitter'da potansiyel hastalarına "Sakın elimize düşme" diye tehditler savurarak hekimlikle alakaları olamayacağını kanıtlayan bu şöhret müptelaları, şimdilerde de Ukrayna krizinde Türkiye'yi suçlamaya başladılar.

Pandemide her gün farklı konuşan, bir önce ekrandan söylediğini bir sonra inkâr eden sanki kendileri değilmiş gibi, dış politika analizlerini dinlememizi istiyorlar.

Vatandaş da Twitter'da "Türkiye bir Kovid uzmanını kaybetti, Ukrayna bir strateji uzmanı kazandı" diye kafa buluyor bu tiplerle...

Kendilerine tavsiyemiz, önlüklerini çıkarıp siyasete girmeleri... Maskeleri ağızlarında kalabilir."