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Medya O dizi için de final kararı verildi! Büyük şok...
Medya

O dizi için de final kararı verildi! Büyük şok...

Yeniakit Publisher
2023-04-29 23:36:00 -
O dizi için de final kararı verildi! Büyük şok...

Yaz tatili tarihi yaklaştıkça diziler ve yapımlar sezon finali için harekete geçti. Bazı yapımlar da düşük reytingleri nedeniyle final yapacak. Fox TV de bir dizisi için final kararı aldı.

Yaz tatili tarihi yaklaştıkça diziler ve yapımlar sezon finali için harekete geçti. Bazı yapımlar da düşük reytingleri nedeniyle final yapacak. Fox TV de bir dizisi için final kararı aldı.

Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolde olduğu EGO dizisi için de final yapılması için butona bastı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fox TV düşük reytingler nedeniyle EGO dizisinin finalini istedi.

Gazetecinin haberine göre EGO dizisi 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.

EGO dizisi daha başlamadan krizleriyle çok konuşulmuştu. Önce Melisa Aslı Pamuk'un sete çıkmaması üzerine Alperen duymaz isyan etmiş ve Twitter'da uzun bir yazı paylaşmıştı. Daha sonra rol arkadaşının üzerine fazla gelindiğini belirterek Pamuk'u destekler açıklamalarda bulunmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde ise Alperen duymaz'ın haber vermeden sete gelmediği ve oyuncuya ulaşılamadığı için setin iptal edildiği haberleri yapılmıştı. Duymaz bu konuya da açıklık getirmiş ve sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini açıklamıştı.

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