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Dünya O Devlet Başkanı, ülkesini terk ederek ABD'ye gitti
Dünya

O Devlet Başkanı, ülkesini terk ederek ABD'ye gitti

Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ailesiyle birlikte ABD'ye gitti.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 16:21:00 -
O Devlet Başkanı, ülkesini terk ederek ABD'ye gitti

Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ailesiyle birlikte ABD'ye gitti.

Rajapaksa, eşi, oğlu, gelini ve torunuyla birlikte ülkeyi terk etti.

Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'ndan (BIA) yola çıkan Rajapaksa ve ailesinin ABD'ye gittiği belirtildi.

Rajapaksa, Temmuz ayında ülkeden kaçtıktan sonra Eylül ayında Sri Lanka'ya döndü.

Binlerce protestocunun Kolombo'da toplanıp Başkanlık Konutu'nun basması sonrasında Temmuz ayında görevinden istifa etmişti. Sri Lanka'dan kaçtıktan sonra 14 Temmuz'da Maldivler'den Singapur'a uçan Rajapaksa, Singapur'a gelişinden kısa bir süre sonra istifasını sundu.

Daha sonra Singapur'dan Tayland'a taşındı.

Sri Lanka İnsan Hakları Komisyonu (HRCSL) daha sonra Gotabaya Rajapaksa'nın korunma hakkına sahip olduğunu ve ülkeye dönmesine izin verilmesi gerektiğini söylemişti.

HRCSL, eski Rajapaksa'nın ve ailesinin hayatına yönelik tehdit iddialarına ilişkin şikayetler aldıklarını bildirmişti. (İLKHA)

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