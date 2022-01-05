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Dünya O devlet başkanı bıçaklandığı için hastanedeydi! Taburcu edildi
Dünya

O devlet başkanı bıçaklandığı için hastanedeydi! Taburcu edildi

Yıllar önce bıçaklandığı için sık sık bağırsaklarıyla sorun yaşayan ve pazartesi günü tekrar hastaneye kaldırılan Brezilya lideri Bolsonaro ameliyata gerek duyulmadan hastaneden taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 15:23:00 -
O devlet başkanı bıçaklandığı için hastanedeydi! Taburcu edildi

Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taburcu oldu.

Twitter hesabından doktorlarla fotoğrafını paylaşan Bolsonaro, "Taburcu oluyorum. Hepinize teşekkürler" notu düştü.

2018'deki seçim kampanyasında bıçaklanan ve bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirdi. Bolsonaro son olarak geçmeyen hıçkırık sorunu nedeniyle Temmuz 2021'de hastaneye kaldırılmıştı.

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