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Siyaset O dakikalarda CHP’den neler talep edildi? DEM'in 5’e 5 kala rezaletinin perde arkası!
Siyaset

O dakikalarda CHP’den neler talep edildi? DEM'in 5’e 5 kala rezaletinin perde arkası!

Yeniakit Publisher
2024-02-21 20:34:00 - 2024-02-21 21:04:01

İstanbul'da DEM Parti'nin "aday listesi" rezaletinin perde arkası Akit TV canlı yayınında değerlendirildi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti'nin İstanbul'da yarışacak adaylarının listesi için başvuru saatini geçirmelerini eleştiren Karahasanoğlu, "15 gündür verebileceğiniz bir dilekçeyi nasıl oluyor da 17:05'te veriyorsunuz?" diye sordu.

Karahasanoğlu, "Bunlar ülkeyi yönetmeye talipler. Ülkeyi de mi böyle yönetecekler? Daha kendi adaylarını belli bir disiplin içinde bildiremiyorsanız ülkeyi yönetmeye talip olmayın" dedi.

Karahasanoğlu sözlerinin devamında, "Adamlar resmen dalga geçiyorlar. Neymiş '17'ye 5 dakika kala biz gelmiştik. Bir trafik sorunu olmuş da o sorunu çözmeye çalışıyorlamış. Yaptıkları açıklama 18:50 civarı. Bir buçuk saat geçmiş hala DEM'liler çıkıp da 'işte belgesi, biz başvurumuzu yaptık' diyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Murat Alan'ın, "CHP'den o arada ne talep edildi de olmayınca 'evet, başvurumuzu yetiştirdik' diye açıklamada bulundular?" sorusuna Karahasanoğlu, "Seçmenlerini aptal yerine koyuyorlar" cevabı verdi.
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