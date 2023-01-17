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Dünya O cumhurbaşkanı istifa etti!
Dünya

O cumhurbaşkanı istifa etti!

Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc istifa etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:54:00 -
O cumhurbaşkanı istifa etti!

Ülkenin resmi haber ajansının haberine göre Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc, iktidardaki Komünist Parti'nin, kendisini emrindeki çok sayıda yetkilinin ihlal ve yanlış davranışlarından sorumlu bulmasının ardından istifasını sundu.

Phuc'un, partinin Politbüro ve Merkez Komite üyeliğini de bıraktığı kaydedildi.

Phuc, bir hükümet yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa etmeye karar verdi.

Ulusal Meclis'in, Phuc'un istifasını Çarşamba günü olağanüstü oturumda oylaması bekleniyor. (İLKHA)

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