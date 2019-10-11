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O çocuk Allah'a her şeyi anlatmış! Ümmetin ordusu o çocuğun intikamını almaya geldi

2014 yılında Katil Esed'in attığı bombalarla yaralanan 3 yaşındakiSuriyeli çocuğun ölmeden önceki son sözleri, 'Gidince Allah'a her şeyi anlatacağım' olmuştu. Jandarma Özel Harekat, o çocuğu selamlayarak Suriye'deki operasyona başladı.

11 Ekim 2019 Cuma 18:54
O çocuk Allah'a her şeyi anlatmış! Ümmetin ordusu o çocuğun intikamını almaya geldi

Suriye iç savaşında emperyalistler ve onların kukla olarak kullandıkları yönetimler eliyle bu zamana kadar yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi. Ölenleri çoğu kadınlar ve çocuklar. Suriye’de böylesine bir katliam devam ederken dünya ülkelerinin sessizliği ise vicdanları yaralıyor.

Katil Beşar Esed'in attığı bombalarla hayatının son günlerini yaşayan bir çocuğun 'Gidince Allah'a her şeyi anlatacağım' sözleri, 2014 yılında Türkiye'de gündem olmuştu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyona başlayan Jandarma Özel Harekat, Suriyeli küçük çocuğun o sözlerini anımsatarak yola çıktı.

Hareketa başlayan JOH, "Hani üç yaşında Suriyeli bir çocuk vardı, ölünce Allah'a her şeyi anlatacağım diyen. Anlatmış. Allah'ın ordusu çocuğun intikamını almaya geldi" sözleriyle Suriye'ye giriş yaptı.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 18:54
  1. Esed
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • Huseyin Huseyin 12 dk önce
    Gozyaslarimla yaziyorum. Mescidi aksayi alana kadar durmayacagiz. Seferberlik ilan edildigi an milyonlarca Allahin ordusunun neferleri olarak intikam alinacak biiznillah. Emirlerinizi bekliyoruz Sultanim
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 12 dk önce
    Sizi oraya gönderen Rabbim ayağınıza taş değdirmesin inşallah yiğitlerim ...
  • hercaihercai13 dk önce
    Gozlerimden yaslar geldi bu sehit cocugun ve sozlerini duyunca. Evet, kesin Allah duydu ve biz simdi Suriye'deyiz.
  • Murat gözükaraMurat gözükara15 dk önce
    ALLAH İSLAM ORDULARINA HER YERDE YARDIMCI OLSUN.. AMİN..
  • cemcem15 dk önce
    ordu türk ordusu. ümmetin ordusu ise reyiziniz de halife mi oluyor yani

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