O çocuk Allah'a her şeyi anlatmış! Ümmetin ordusu o çocuğun intikamını almaya geldi
2014 yılında Katil Esed'in attığı bombalarla yaralanan 3 yaşındakiSuriyeli çocuğun ölmeden önceki son sözleri, 'Gidince Allah'a her şeyi anlatacağım' olmuştu. Jandarma Özel Harekat, o çocuğu selamlayarak Suriye'deki operasyona başladı.11 Ekim 2019 Cuma 18:54
Suriye iç savaşında emperyalistler ve onların kukla olarak kullandıkları yönetimler eliyle bu zamana kadar yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi. Ölenleri çoğu kadınlar ve çocuklar. Suriye’de böylesine bir katliam devam ederken dünya ülkelerinin sessizliği ise vicdanları yaralıyor.
Katil Beşar Esed'in attığı bombalarla hayatının son günlerini yaşayan bir çocuğun 'Gidince Allah'a her şeyi anlatacağım' sözleri, 2014 yılında Türkiye'de gündem olmuştu.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyona başlayan Jandarma Özel Harekat, Suriyeli küçük çocuğun o sözlerini anımsatarak yola çıktı.
Hareketa başlayan JOH, "Hani üç yaşında Suriyeli bir çocuk vardı, ölünce Allah'a her şeyi anlatacağım diyen. Anlatmış. Allah'ın ordusu çocuğun intikamını almaya geldi" sözleriyle Suriye'ye giriş yaptı.
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