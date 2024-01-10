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Gündem O çocuğun ifadesi kan dondurdu! Epstein davasında yeni gelişme...
Gündem

O çocuğun ifadesi kan dondurdu! Epstein davasında yeni gelişme...

Yeniakit Publisher
2024-01-10 13:30:00 -

Jeffrey Edwart Epstein’e özel Karayip adasında bir süre tutulan çocukların anlattıkları kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı.

Epstein’e özel Karayip adasında bir süre tutulan çocukların anlattıkları kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı.

Dün edinilen bilgilere göre iş adamı Jeffrey Epstein'ın davasıyla ilgili bazı kişilerin isimleri kamuoyuna duyurulmuştu, bunların arasında Stephen Hawkings gibi herkesin tanıdığı isimler de vardı. 

Jeffrey Epstein, kız ve erkek çocuklarına cinsel istismar uygulamak ve bu eylem için gizli bir sistem oluşturmakla suçlanan ve hapse girdikten sonra intihar edildiği öğrenilen bir isim.

Bu davayla 200 kişilik bir liste ortaya çıktı ve birçok ünlünün bu olaya karıştığı öğrenildi. Bu isimler Donald Trump hatta Michael Jackson gibi herkesin çok iyi bildiği oldukça tanınmış kişilerdi!

Edinilen başka bir bilgiye göre milyarder iş insanı Epstein'ın henüz açılamayan kasasında bu davanın kurbanlarına dair 1200 adet kaset saklandığı söyleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ortaya çıkan yeni listelerdeki taciz eden suçlu isimlerin içinde ünlü Hollywood yıldızlarını görenler gözlerine inanamadı.

15 günü bulacağı söylenen incelemede ulaşılan 200 kişilik kurban listenin 300 kişiyi bulacağı tahmin ediliyor.

 

 

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