O cani yakalandı! 5 kişiyi acımadan öldürmüştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde kayınpederinin evinde iki kayınbiraderi, bir kayınbiraderinin eşi ile 2 komşusunu pompalı tüfekle öldürüp eşi ve çocuğunun da aralarında olduğu 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan M.D'nin İsabeyli Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Ekipler zanlıyı olayda kullanıldığı belirlenen 2 tüfekle gözaltına aldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mustafa Duran, dün İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde eşi Tülin Duran ve çocuğununda bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Olayda, Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya ölmüş, Duran'ın eşi ve kızı Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.