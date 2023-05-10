O bölgedeki orman yangınında ölenlerin sayısı 21'e yükseldi!
Rusya'da Ural bölgesinde çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 21'e çıktığı belirtildi.
Rusya'da Ural bölgesinde çıkan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 21'e çıktığı belirtildi.
Ural bölgesinde çıkan yangınlar nedeniyle can kayıpları artarken yüzlerce ev zarar gördü.
Kundaklama nedeniyle çıktığı belirtilen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman yangınları Kurgan ve Tümen bölgelerinde geçen ay çıkmıştı.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. (İLKHA)
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