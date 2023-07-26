  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den ittifak yorumu: Seçimden önce 'demokrat dede' seçimden sonra...

Türkiye geliştirdi: KIZILELMA, ANKA-3 o sınıftaki İHA'ları uçuracak belli oldu! Heyecanlandıran açıklama

Son dakika haberi: BM'den flaş kutsal kitap kararı! İlgili flaş karar, kabul etti

Eren Erdem itiraf etti! Tek anlaşmaları Halk TV ile değilmiş

Son Fransız kırıntısını ülkesinden atarken verdiği pozda Türkiye detayı

Türkiye uyarısı! Meteoroloji uzmanı bu paylaşımla yoğurt yiyin çağrısı yaptı: Şok sözler ile kritik uyarı detayı

Enver Aysever: Halk TV yönetimi CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücü ile haraca bağladı

Sosyal medya bu paylaşımla yıkıldı! Melih Gökçek'ten İlber Ortaylı'ya bomba gönderme...

Savunması 'pes' dedirtti! Yaşlı bakımevindeki işkenceyi şaka amaçlı yapmışlar

ABD Başkanı Biden görevden alınabilir açıklaması! Bomba iddia: Kulis bilgisi yok artık dedirtti!
Dünya O bölgede silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

O bölgede silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2023-07-26 09:32:00 -
O bölgede silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti!

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaleti yerel güvenliklerin yetkilisi İsmail Magaji, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Dan Gulbi bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Magaji, saldırıda aralarında 7 askerin bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23