O bölgede feribot seferleri yarın yapılamayacak!
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale'de, fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada yarın gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yarın Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Narlı-Marmara hattında bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." (İLKHA)
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