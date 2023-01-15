O bölgede 5 kişi donarak vefat etti
Afganistan'ın Badgis eyaletinde şiddetli soğuklar nedeniyle bir çoban ile 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Badgis eyaletinde şiddetli soğuklar nedeniyle bir çoban ile 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Badgis Valiliği Sözcüsü Ahmed Hanzala, ülke medyasına yaptığı açıklamada, eyaletin Kads bölgesinde son günlerde soğuk hava nedeniyle bir çoban ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.
Öte yandan yerel medya, son günlerde etkili olan çetin soğuklar nedeniyle çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın da telef olduğunu bildirdi. (İLKHA)