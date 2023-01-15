  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı

Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu

Son anket sonuçları açıklandı... Başkan Erdoğan açık ara fark attı

Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı

Seçim öncesi düğmeye mi basıldı? İstanbul'da çete savaşları! Bir günde iki olay

Yepyeni liste yayınlandı Tarım Kredi'de özel indirimler

Var mı anlayan, bilen ve izah eden? Altılı masanın motor yakan söylemleri

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!
Dünya O bölgede 5 kişi donarak vefat etti
Dünya

O bölgede 5 kişi donarak vefat etti

Afganistan'ın Badgis eyaletinde şiddetli soğuklar nedeniyle bir çoban ile 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 14:00:00 -
O bölgede 5 kişi donarak vefat etti

Afganistan'ın Badgis eyaletinde şiddetli soğuklar nedeniyle bir çoban ile 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Badgis Valiliği Sözcüsü Ahmed Hanzala, ülke medyasına yaptığı açıklamada, eyaletin Kads bölgesinde son günlerde soğuk hava nedeniyle bir çoban ve 4 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan yerel medya, son günlerde etkili olan çetin soğuklar nedeniyle çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın da telef olduğunu bildirdi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23