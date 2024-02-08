O bina tek darbeyle yıkıldı
Elazığ'da ağır hasarlı bina, iş makinesinin tek darbesiyle yerle bir oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, Üniversite Mahallesi’nde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.
O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.