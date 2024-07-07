O belediyede tek mesajla toplu işçi kıyımı!

DEM'li Belediye Başkanları emek, ekmek ve halk düşmanlığında sınır tanımıyor. Gevaş Belediyes'nin DEM'li Başkanı Ruknettin Hakan da 29 çalışanı işten çıkararak, emek, ekmek ve halk düşmanlığı yapan DEM'li başkanlar arasına ismini yazdırdı.

İşten çıkarılan 29 işçi içinde son 6 ayda işe alınan işçi sayısı 4 kişi. İçinde 6 yıllık çalışanların bulunduğu 29 kişiyi işten çıkararak, haksızlık ve hukuksuzlukta zirve yapan Gevaş Belediyesi, işten çıkarma gerekçesini iş kanunu ve belediye kanununa dayandırmaya çalıştı.

Kendinize oy verin diyerek halktan oy isteyen DEM'li başkanlar, seçilip göreve başladıktan sonra ilk yaptıkları icraatların başında, çalışanların ekmeği ile oynayarak halk düşmanlığı yapmak oldu.

İşçilerin işten çıkarıldığının duyurusu 5 Haziran gecesi yapıldı.

Gevaş Belediyesi tarafından kurulan ve işçilerin bulunduğu Whatsapp grubundan paylaşılan işten çıkarılma duyurusu, çalışanların evine kabus gibi çöktü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şef Sinan Sezer tarafından yapılan paylaşım ile Gevaş Belediyesi çalışanı 29 kişi işten çıkarıldı.

"Mesai arkadaşlarımızın istihdamını canı gönülden isterdik" diyerek kendilerini aklamaya ve masum göstermeye çalışan DEM'li belediye yönetiminin timsah gözyaşları dökerek paylaştığı işten çıkarma mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Gevaş Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde aşağıda isimleri belirtilen personellerimizin 3857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunununda öngörülen düzenlemeler neticesinde 05.07. 2024 tarihi itibari ile iş akitleri feshedilmiştir.

Seçim sürecinden bu yana aşağıda isimleri belirtilen mesai arkadaşlarımızın istihdamını canı gönülden isterdik. Fakat bunun yasal bir dayanağı olmadığı için üzülerek bu kararı almak zorunda kaldık.

Bu arkadaşlarımızın şimdiye kadar verdikleri emekten dolayı şükranlarımızı sunarız"

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER

1- Mekin Altıntaş

2- Müslüm Kızıltaş

3- Ali Selçuk Sezer

4- Yakup Duranlı

5- Battal Özal Fırat

6- Mehmet Savcı

7- Ünal Çelebi

8- Nedim Çiftçi

9- Şeyma Buzkan

10- Yunus Değirmencioğlu

11- Mehmet Ali Say

12- Burak Teran

13- Mehmet Şakir Berrak

14- İLhan Aydın

15- Selhattin Kanmış

16- Mücahit Berberoğlu

17- Rıdvan Sezer

18- Veysel Ergenç

19- Ömer Faruk Ceylan

20- Pelin Görentaş

21- Reşit Şahin

22- Rıfat Danış

23- Halil İbrahim Erinç

24- Ferdi Yaşar

25- Şaban Meşe

26- Sercan Orhan

27- Radir Oral

28- Mesut Toğrak

29- Rıfat Susan

Kaynak: Van Postası Gazetesi