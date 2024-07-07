O belediyede tek mesajla toplu işçi kıyımı!
Örtülü ittifakla çeşitli belediyeleri ele geçiren CHP ve DEM, belediyelerdeki işçi kıyımlarına devam ediyor. Son olarak Gevaş Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Ruknettin Hakan, tek mesajla çok sayıda işçiyi kapının önüne koydu.
DEM'li Belediye Başkanları emek, ekmek ve halk düşmanlığında sınır tanımıyor. Gevaş Belediyes'nin DEM'li Başkanı Ruknettin Hakan da 29 çalışanı işten çıkararak, emek, ekmek ve halk düşmanlığı yapan DEM'li başkanlar arasına ismini yazdırdı.
İşten çıkarılan 29 işçi içinde son 6 ayda işe alınan işçi sayısı 4 kişi. İçinde 6 yıllık çalışanların bulunduğu 29 kişiyi işten çıkararak, haksızlık ve hukuksuzlukta zirve yapan Gevaş Belediyesi, işten çıkarma gerekçesini iş kanunu ve belediye kanununa dayandırmaya çalıştı.
Kendinize oy verin diyerek halktan oy isteyen DEM'li başkanlar, seçilip göreve başladıktan sonra ilk yaptıkları icraatların başında, çalışanların ekmeği ile oynayarak halk düşmanlığı yapmak oldu.
İşçilerin işten çıkarıldığının duyurusu 5 Haziran gecesi yapıldı.
Gevaş Belediyesi tarafından kurulan ve işçilerin bulunduğu Whatsapp grubundan paylaşılan işten çıkarılma duyurusu, çalışanların evine kabus gibi çöktü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Şef Sinan Sezer tarafından yapılan paylaşım ile Gevaş Belediyesi çalışanı 29 kişi işten çıkarıldı.
"Mesai arkadaşlarımızın istihdamını canı gönülden isterdik" diyerek kendilerini aklamaya ve masum göstermeye çalışan DEM'li belediye yönetiminin timsah gözyaşları dökerek paylaştığı işten çıkarma mesajında şu ifadelere yer verildi;
"Gevaş Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde aşağıda isimleri belirtilen personellerimizin 3857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunununda öngörülen düzenlemeler neticesinde 05.07. 2024 tarihi itibari ile iş akitleri feshedilmiştir.
Seçim sürecinden bu yana aşağıda isimleri belirtilen mesai arkadaşlarımızın istihdamını canı gönülden isterdik. Fakat bunun yasal bir dayanağı olmadığı için üzülerek bu kararı almak zorunda kaldık.
Bu arkadaşlarımızın şimdiye kadar verdikleri emekten dolayı şükranlarımızı sunarız"
İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLER
1- Mekin Altıntaş
2- Müslüm Kızıltaş
3- Ali Selçuk Sezer
4- Yakup Duranlı
5- Battal Özal Fırat
6- Mehmet Savcı
7- Ünal Çelebi
8- Nedim Çiftçi
9- Şeyma Buzkan
10- Yunus Değirmencioğlu
11- Mehmet Ali Say
12- Burak Teran
13- Mehmet Şakir Berrak
14- İLhan Aydın
15- Selhattin Kanmış
16- Mücahit Berberoğlu
17- Rıdvan Sezer
18- Veysel Ergenç
19- Ömer Faruk Ceylan
20- Pelin Görentaş
21- Reşit Şahin
22- Rıfat Danış
23- Halil İbrahim Erinç
24- Ferdi Yaşar
25- Şaban Meşe
26- Sercan Orhan
27- Radir Oral
28- Mesut Toğrak
29- Rıfat Susan
Kaynak: Van Postası Gazetesi