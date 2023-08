O Belediye işçi ücretlerine yüzde 103 zam yaptı

ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi toplu iş sözleşmesi İmzalandı. Sözleşmeye göre işçilerin ücretlerine yüzde 103.8’lik zam yapıldı.

Elazığ Belediyesi ile HİZMET-İŞ Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Elazığ Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Elazığ Şube Yönetimi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı.

İmza töreninde konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Bugün çalışanlarımızın toplu iş sözleşmesi resmi imza töreni için bir aradayız. Hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum aziz şehrimizde birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 2019 yılından bugüne şehrimizde el ele, omuz omuza hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan çok güzel işlere imzamızı attık. Gece gündüz demeden aşkla, gayretle çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Elazığ’ımızda inanılmaz bir değişime hep birlikte imzamızı attık. Şehrimize meydanlar, yer altı otoparkları, fuar ve kongre merkezi, engelsiz yaşam merkezi, şehirler arası otobüs terminali, sosyal yaşam alanları, kütüphaneler gibi pek çok projeyi hep birlikte hayata geçirdik. Başta altyapı olmak üzere şehrimizin kronikleşmiş sorunlarını yine hep birlikte çözüme ulaştırıyoruz. Tarihi mirasımızı yaşatmak adına çok büyük bir gayretle çalışıyoruz. Her biri birbirinden kıymetli bu hizmetlerin bir parçası olmak hepimizin ortak gururudur. İnanıyorum ki hep birlikte daha çok çalışarak bu güzel şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşıyacağız. Kurumumuzun realitesini düşünerek, personelimizi enflasyon karşısında ezdirmemek adına yol haritamızı belirledik. Şartlarımızı son zerresine kadar zorladık ve yüzde 100’ün üzerinde bir artış gerçekleştirdik. 2023 yılı içerisinde Türkiye’deki tüm belediyeler içerisinde yapılan en yüksek zam oranıdır. Elbette sadece bununla da yetinmedik. 2024 yılı ocak ayında yüzde onluk refah payı ve bir yıllık enflasyon farkıyla birlikte sizlerin şartlarını daha iyi noktaya getirmek adına bir sözleşme hazırladık. Kadrolu işçilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, refah şartlarını artıracak şekilde ek protokolle onlar için de gerekli düzenlemeyi yaptık. Ve yine Belediyemizin bir parçası olan EBUAŞ personelimize yönelik olarak da ekonomik anlamda iyileştirici düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bundan sonrada her daim çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu sözleşmeyle birlikte en düşük işçi ücretini 20 bin liranın üzerine çıkardık’’ dedi.

''Biz büyük ve güçlü bir aileyiz''



Her türlü zorlu şart ve şart altında dahi şehre hizmet noktasında büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Başkan Şerifoğulları, ''Sizlerle yol yürümekten gurur duyuyorum. Görev süremiz boyunca sizlerin alın terini hiçbir zaman ötelemedik. Maaşlarınızı bir gün dahi geciktirmedik. Her daim önceliğimiz emek oldu, alın teri oldu. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu birliktelikle aziz şehrimize çok daha güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız. Ben sadece Belediye Başkanınız olarak değil, küçüklerimin abisi, büyüklerimizin kardeşi olarak bu şehre hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz, bu aziz şehrin gelişimine, kalkınmasına, refahına, huzuruna ve daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda ilerlemesine hep birlikte gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, aşkla, gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bana bu şehre hizmet etmeyi nasip eden Rabbime şükrediyorum, sizlerle yol arkadaşlığı yapmamı nasip eden Rabbime hamdolsun diyor, yaptığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum'' diye konuştu.



''Bu şehir çok şanslı bir şehir''



HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ise yaptığı konuşmada, ''Belediye Başkanımızı dikkatle dinledim. Gerçekten bu şehir çok şanslı bir şehir. Elazığ’ın hak ettiği bir lidere ve bir belediye başkanına konuşmaları ve vizyonu için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz yaklaşık 30 yıldır Elazığ’dayız. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bugün muhteşem bir tabloyla karşı karşıyayız'' şeklinde konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın göreve gelmesiyle birlikte şehirde yaşanan gelişim ve değişim, çalışanlarla oluşturulan güçlü bağa her yerde tanık olduklarını ifade eden Arslan, ''Bu bir şehir için büyük bir kazançtır. Bu dayanışma ve kardeşlik, şehri geleceğe taşırken oluşturulan güçlü birliktelik anlayışı inşallah bundan sonra da devam eder'' dedi.

Yeni sözleşmeye göre işçilerin ücretlerine yüzde 103.8’lik zam yapıldı, 2024 yılı ocak ayında yüzde onluk refah payı ve bir yıllık enflasyon farkı verilmesi kararlaştırıldı.

