'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa'! Hep bir ağızdan coşkuyla...

İstanbul Kadıköy'deki All Saints Moda Kilisesi, Noel kutlaması adı altında dini mekanların ruhuna aykırı düşen bir tiyatroya sahne oldu. İbadethanede Noel ayini düzenleyen grup, kutlamalar sırasında dini motiflerle hiçbir ilgisi olmayan İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyerek 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' diye bağırdı. Bir grup hristiyanın 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' diyerek coşkuyla noel kutlaması ise merak konusu oldu.

Hristiyan aleminin en kutsal gecelerinden biri olan ve Hz. İsa’nın doğumunu simgeleyen Noel, İstanbul Kadıköy'de farklı bir atmosferde karşılandı.

İstanbul Kadıköy'deki All Saints Moda Kilisesi'nde düzenlenen Noel kutlaması, tartışmalara neden oldu.

Yüzyıllık duvarlarında melodilerin yankılandığı tarihi kilisede mumlar yakıldı, dualar edildi.

"Işığı Karşılama Töreni"nde aryalar ve ilahilerin ardından çalınan İzmir Marşı'na katılımcıların hep bir ağızdan eşlik etmesi dikkat çekti.

Aryalarla Başladı, Marşla Devam Etti

İstanbul ili Kadıköy ilçesi Moda semtinin simge yapılarından All Saints Kilisesi, 24 Aralık’ı 25 Aralık’a bağlayan gece Noel kutlamaları kapsamında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Noel Bandosu, "Işığı Karşılama Töreni" adı altında düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Bando, geceye özel hazırladığı repertuvarı çaldı.

Tören, Hristiyan geleneklerine uygun olarak aryalar ve gospel şarkılarının seslendirilmesiyle başladı.

Kilise akustiğinde yankılanan ezgiler katılımcılar tarafından dinlendi.

Hep Bir Ağızdan "Yaşa Mustafa Kemal Paşa"

Gecenin en dikkat çekici anı ise repertuvarın sonlarına doğru yaşandı.

Bando ekibinin enstrümanlarından bir anda İzmir Marşı'nın notaları dökülmeye başladı.

Kilisedeki atmosfer bir anda değişirken, sıralarda oturan katılımcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi ancak hemen ardından büyük bir coşku hakim oldu.

Törene katılanlar, çalınan İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik etti.

Kutsal bir mekanda gerçekleşen kutlamada İzmir marşının söylenmesi, etkinliğe katılanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Bu anlar, sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu haline geldi.