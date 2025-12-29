  • İSTANBUL
Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yalova, sabah saatlerinde kanlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen nefes kesen bir operasyona sahne oldu. Terör örgütü hücrelerine baskın yapan emniyet güçleri ile köşeye sıkışan teröristler arasında sıcak çatışma çıktı. Hainlerin polisin "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 7 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan operasyon devam ederken, Bursa’da özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği öğrenildi.

Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında 7 polisin yaralandığı olaya ilişkin Yalova Valiliği açıklama yaptı

Yalova’da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı olaya ilişkin Yalova Valiliği’nden açıklama geldi.

Yalova Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Harun

terörün bulunduğu yeri yakın çatışmaya girmeyin boşuna zaiyat vermeyin
