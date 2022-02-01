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Gündem Rusya'yı açıktan tehdit etti: Bedeli ağır olur!
Gündem

Rusya'yı açıktan tehdit etti: Bedeli ağır olur!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya- Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.diye belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 09:28:00 - 2022-02-01 09:29:33
Rusya'yı açıktan tehdit etti: Bedeli ağır olur!

Kanada Federal Parlamentosu, Ukrayna krizini görüşmek üzere özel gündemle toplandı. Başbakan Justin Trudeau, parlamentonun özel oturumuna, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğu evinden çevrimiçi bağlantı ile katıldı. Trudeau, iki saati aşkın devam eden oturumda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Trudeau, "Rusya çatışma arıyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bunun ağır ve ciddi sonuçları olur." dedi.

Kanada'nın, Ukrayna askerlerini eğitmeye yardım ettiğini ve önümüzdeki üç yıl boyunca da bunu sürdüreceğini belirten Trudeau, ayrıca Ukrayna'ya para ve askeri teçhizat da göndereceklerini ifade etti.

Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal etmeyi seçmesi halinde "ağır maliyetler ve ciddi sonuçlar" konusunda uyaran Trudeau, bir işgal gerçekleşirse Rusya'ya karşı koordineli ekonomik yaptırım planlarını devreye sokacaklarına dikkat çekti.

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekillerinin, Ukrayna'ya silah göndermeleri için baskı yaptığı Başbakan Trudeau, buna dair herhangi bir plan belirtmedi ancak "Ukrayna için bir numaralı önceliğimiz, ekonomik olarak güçlü olmalarıdır." dedi.

Muhafazakar Parti Lideri Erin O'Toole ve NDP Lideri Jagmeet Singh, hükümeti Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağırırken, Trudeau gerilimi azaltmak için atacakları adımları savundu.

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Yorumlar

meleknur

BÖYLE RUSYAYI KIŞKIRTICI SÖYLEMLERLE,RUSAYA GAZ VERİP, BAZI ÜLKELER UKRAYNAYI KORUYACAĞIM AKLIYLA ASKERLERINİ UKRAYNAYA YERLEŞTİRİP SÖZ HAKKININ KENDİLERİNDE OLDUĞUNU UYGULAMAK MI İSTİYORLAR! AMAÇ TÜRKİYEYİ KUŞATMANIN FARKLI YOLLARINI ELDE ETMEK Mİ İSTİYORLAR
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meleknur

RUSYA, UKRAYNA,TÜRKİYE BU SÖYLEMLERE PRİM VERMEMELİDİRLER. EY RUSYA SAVAŞ NEDİR? KAÇ YILINDAYIZ FİKİRLERİNİZMİ BİTTİ? ANLATMA,ANLAŞMA YÖNTEMİNİ Mİ UNUTTUNUZ? BU NEDİR?
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