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O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylık sürecine ilişkin detayları ilk kez anlattı.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:58

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özhaseki, Ankara adaylığıyla ilgili süreci ilk kez seyircilerle paylaştı.

'Bu bir emirdir'

Özhaseki adaylık sürecinde Erdoğan'la yaptığı konuşmayı şöyle anlattı;

"Cumhurbaşkanımız beni odasına kabul edip, fikrini açtı. Hiç beklemiyordum, şaşırdım. 'Efendim bu bir emir mi yoksa benim fikrimi mi soruyorsunuz' dedim. 'Emir ama istersen fikrini de söyle' dedi. 'Efendim ben her yere adaylar buluyorum, Ankara'ya aday bulayım siz benden vazgeçin' dedim. Yok dedi, o zaman emrediyorsanız tamam dedim. Çünkü şimdiye kadarki bütün işlerimde Cumhurbaşkanımızın takdirleri vardı. Göreve talip olunmaz, görev verilirse üstlenir. Cumhurbaşkanımızın teklifini uzun süre eşimden bile sakladım

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:58
  1. Ankara
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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