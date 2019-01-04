“O aşağılık için buradayız”

Münübe Yılmaz

ABD’deki seçimlerin sonrasında Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin yemin ederek görevlerine başlamasının ardından konuşan Filistin asıllı meclis üyesi Rashida Tlaib, ABD başkanı Donald Trump için “ O aşağılık adama haddini bildirmek için buradayız” dedi. Kongredeki yemin töreninden bir kaç saat sonra ailesi ile beraber düzenlenen bir organizasyona katılan Tlaib, oğlunun kendisine “ Anne, bak sen kazandın, şiddet ve baskı asla kazanamayacak” dediğini ve kendisinin de buna “ Evet yavrum, bu asla olmayacak. Biz bu aşağılık adama haddini bildirmek için oradayız” diye cevap verdiğini aktardı. Filistin asıllı Müslüman vekil Tlaib’in bu açıklamasına Twitter açıklamaları ile bilinen ABD başkanı Donald Trump tarafından henüz bir cevap gelmedi. Ailesinin bir kısmı halihazırda Batı Şeria’da yaşayan ve vekil olmadan önce ABD'nin Filistin ve Israil meselesinde israil’e verdiği desteği kesmesine destek veren bir aktivist olan Tlaib, yemin töreni sonrasında ailesi ve pek çok Müslüman tarafından tebrik edilmişti.