0553 313 94 23

“O aşağılık için buradayız”

ABD’deki Kongre’de yapılan yemin töreninin ardından, konuşan Filistin asıllı meclis üyesi Rashida Tlaib ABD başkanı Donald Trump için, “O aşağılık adama haddini bildirmek için buradayız” dedi.

04 Ocak 2019 Cuma 22:54
“O aşağılık için buradayız”

Münübe Yılmaz

ABD’deki seçimlerin sonrasında Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin yemin ederek görevlerine başlamasının ardından konuşan Filistin asıllı meclis üyesi Rashida Tlaib, ABD başkanı Donald Trump için “ O aşağılık adama haddini bildirmek için buradayız” dedi. Kongredeki yemin töreninden bir kaç saat sonra ailesi ile beraber düzenlenen bir organizasyona katılan Tlaib, oğlunun kendisine “ Anne, bak sen kazandın, şiddet ve baskı asla kazanamayacak” dediğini ve kendisinin de buna “ Evet yavrum, bu asla olmayacak. Biz bu aşağılık adama haddini bildirmek için oradayız” diye cevap verdiğini aktardı. Filistin asıllı Müslüman vekil Tlaib’in bu açıklamasına Twitter açıklamaları ile bilinen ABD başkanı Donald Trump tarafından henüz bir cevap gelmedi. Ailesinin bir kısmı halihazırda Batı Şeria’da yaşayan ve vekil olmadan önce ABD'nin Filistin ve Israil meselesinde israil’e verdiği desteği kesmesine destek veren bir aktivist olan Tlaib, yemin töreni sonrasında ailesi ve pek çok Müslüman tarafından tebrik edilmişti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor'da transfer
    1. Osmanlıspor'da transfer
    2. ABD'de tecavüze uğrayan bitkisel..
    3. Çanakkale'de denizden 3 tonluk tarihi..
    4. Sinop'ta korkutan anlar! İki gemi..
    5. “O aşağılık için buradayız”
    6. Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı belli..
    7. İsrail güçleri yine saldırdı! Onlarca..
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Kayıp Evrim davasında yeni gelişme!..
    10. Beyoğlu'nda kahvehane baskını!..
    11. CHP'li başkandan partisine çok ağır..
    12. BM'den Somali'de "istenmeyen"..
    13. O ülkede termometreler 42 dereceyi..
    14. Hamas'tan Filistin Radyo ve..
    15. Pitbull dehşeti: Sokak köpeğini..
    16. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ABD'den..
    17. PKK'nın kirli oyunu! Düğün töreninde..
    18. ABD öncülüğündeki koalisyon..
    19. Adıyaman'da korkutan deprem!
    20. Görevden alınan CHP'liden Muharrem..
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı