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Gündem O anlar kamerada! Uyuyan köpeğe taş atan adama tepki yağdı...
Gündem

O anlar kamerada! Uyuyan köpeğe taş atan adama tepki yağdı...

Yeniakit Publisher
2023-03-26 12:23:00 - 2023-03-26 13:21:32

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu.

Sivas'ta bir kişi, kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı. Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı.

Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı. Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Bu ülkede günde kaç kadın katlediliyor kimsenin çıtı çıkmıyor, bir ite taş attı diye tepki gösteriliyor vah vah vah!
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