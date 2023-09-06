  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam O anlar böyle kaydedildi! Düğünde çiftetelli oynarken kalbine yenildi
Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Düğünde çiftetelli oynarken kalbine yenildi

Yeniakit Publisher
2023-09-06 09:08:00 -

Ordu'da bir vatandaş katıldığı düğünde çiftetelli oynarken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde akrabalarının düğününde çiftetelli oynayan 1 kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise düğün kamerasına yansıdı.

Memleketi Çaybaşı’nın İlküvez Mahallesi'ne akrabalarının düğününe İstanbul’dan gelen 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Çevrede bulunanların arasında yere düşerek hareketsiz halde yatan Erdoğan Arslan’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 çocuk babası Erdoğan Arslan’ın her fındık sezonu dolayısıyla İstanbul’dan memleketi Çaybaşı ilçesine geldiği öğrenildi. Arslan’ın cenazesi İlküvez Mahallesi Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! "Ne zaman gelecekler öldükten sonra mı?"
İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! "Ne zaman gelecekler öldükten sonra mı?"

Yaşam

İmamoğlu'na İSKİ tepkisi! "Ne zaman gelecekler öldükten sonra mı?"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23