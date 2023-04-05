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Yaşam O anlar böyle kaydedildi! 'Arsa benim' dedi, yolu kapattı
Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! 'Arsa benim' dedi, yolu kapattı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 12:36:00 -

Niğde’de bir vatandaş, yolun kendi arsasından geçtiğini söyleyerek yolu kapattı.

Niğde'de tapulu arazisinden yol geçtiğini iddia eden bir kişi kamyonla toprak döktürdüğü yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak'taki yolun bir kısmının tapulu arazisinden geçtiğini iddia eden Gafur Aydoğan toprak döktürerek, yolu ulaşıma kapattı. İki şeritli yolun kir kısmının trafiğe kapatıldığını gören vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yolda herhangi bir tapulu arazi bulunmadığını tespit etti. Ekipler tarafından yolu trafiğe kapatan Aydoğan ve kamyon sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yol belediye ekipleri tarafından yeniden trafiğe açıldı.

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Yorumlar

bütün bu rezilliğe ÇÖZÜM ÜRETMEYEN SAYGISIZ SORUMSUZ BELEDİYELER, KARAYOLLARI BÜROKRASİSİ, İNSAN HAKLARINI/VATANDAŞI HİÇE SAYAN CEBERRUT DEVLET ZİHNİYETİ YO ALÇIYOR...adam mağdur ve haklı

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