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O anlar böyle görüntülendi! 1,5 dakikayla ölümden kıl payı kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-09-01 10:46:00 -

Mersin'de bir aracın üzerine balkon çöktü. Aracını park eden kişi ise 1,5 dakika ile kurtuldu.

Mersin Erdemli'de bir kişinin park edip çıktığı aracının üzerine 1,5 dakika sonra ikinci katın dam kısmında yer alan balkon çöktü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir yakınını ziyarete giden Mustafa Köken oğluna ait hafif ticari aracı sokak kenarına park etti. Köken araçtan çıktıktan yaklaşık 1,5 dakika sonra 2 katlı binanın dam kısmında bulunan balkon betonu aracın üzerine çöktü. Sürücünün o anda araçta olmaması bir faciayı önledi. Çökme sonucu araçta ise ağır hasar meydana geldi.

Öte yandan, Köken'in olayla ilgili şikayetçi olduğu öğrenildi.

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