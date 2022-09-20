O anketten bomba sonuç çıktı! AK Parti...

AK Partili milletvekilleri, örgütler ile birlikte yaz ayları boyunca sahada çalıştı. Temmuz ayından itibaren ise sahadaki etkinlikler ilçe ve beldeler üzerinde yoğunlaştı. Milletvekilleri izlenimlerini rapor halinde parti genel merkezi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya başladı.

2023 seçimleri için nabız tutuldu

Milletvekillerinin raporlarında da yer alan izlenimlerine göre son durumun 6'lı masanın oluşturmaya çalıştığı "biz kazanıyoruz, geliyoruz" havasına uygun olmadığı ortaya çıktı.

SEÇİMLER İÇİN HAVA DEĞİŞTİ: Milletvekilleri TBMM kapanıp sahaya indiklerinde vatandaşın yaklaşımında bir tereddüt vardı. Bu süre içinde yapılanlar tek tek anlatıldı. Dar gelirli vatandaşa dönük alınan önlemler, asgari ücret ve kamudaki maaş artışları gibi adımlar ile bu tereddüt ortadan kalktı.

KARARSIZLAR AK PARTİ'YE: Kararsız seçmen kitlesinde AK Parti'ye yöneliş var. Anketlerin sahaya yansıması açıkça görülmeye başladı.

Geçen temmuz başından bu güne kadar en az AK Parti oylarında 1.5-2 puan artış olduğu ortaya çıktı. Yapılan anketlerde de bu sonuç var.

YİNE AK PARTİ YAPAR: Hayat pahalılığı yine birincil sorun ama vatandaş küresel bir kriz yaşandığının farkında. 6'lı masanın somut bir şey ortaya koyamaması, vatandaşın "Yaparsa yine AK Parti yapar" görüşünü iyice pekiştiriyor.