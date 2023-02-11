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Gündem O alçak yakalandı! Asın bu şerefsizi
Gündem

O alçak yakalandı! Asın bu şerefsizi

Hatay’da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp bin lira harcadığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 20:36:00 -
O alçak yakalandı! Asın bu şerefsizi

Hatay’da depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp bin lira harcadığı öne sürülen zanlı yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. Ekipler deprem sonrası apartmanların terk edilmesiyle yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Polis taksi içerisindeki bir şahıstan şüphelenip durdurdu. Şahsın GBT sorgusunu yaptığı sırada çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı aramada Hatay ilinde ikamet eden E.S.’ye ait 3 kredi kartı olduğunu ve kartlardan bin liralık alışveriş yapıldığını tespit etti.

Polis yaptığı incelemede E.S.’nin Hatay’da yaşanan depremde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bunun üzerine Mustafa B. isimli (22) zanlıyı gözaltına aldı ve zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

 

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Yorumlar

Kasım Hoca

Sıkın kafasına bu vb.gibi itlerin gebersin gitsin
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