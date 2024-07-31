O alçak merkezlerin çanak anteni Namık Tan neye uğradığını şaşıracak! İnsan içine çıkamaz artık

Yenişafak yazarı Tamer Korkmaz, CHP'li Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı "masal" olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. Korkmaz, Tan'ı Batı'nın çıkarlarını savunmakla suçladı ve CHP'nin milli menfaatlere zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca, Tan'ın ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini ve Türk milletinin çıkarlarına ihanet ettiğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Sağlık Bakanı Adonis derken; şimdi de Namık Tantanayadis sahne aldı.

Gerapetritis’i Yunan Dışişleri Bakanı diye biliyorduk; ne var ki, yanılmışız!

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Batı Kulübü’nün mutemet elemanı Namık, Mavi Vatan’a “masal; deniz aşırı macera” dedi!

Atina, Washington ve Brüksel’dekiler; onun bu sözel saldırısına hiç kuşkusuz çok sevinmişlerdir.

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İşbu merkezlerin işbirlikçi masalcısı yahut çanak anteni Namık Tantanayadis…

Ağzını her açtığında…

-Türkiye’nin milli menfaatlerine karşı Batılı devletlerin düdüğünü öttürüyor!

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Eski kaşar monşerlikten sonra CHP’de siyaset yaparken; Hususi Bey’in yanında bir nevi “Kontrol Memuru” misali vazife icra ediyor.

ABD’nin Ankara’daki fahri büyükelçisi gibi çalışıyor.

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Hal böyleyken, ister istemez…

Türkiye’nin iki yıl Tel Aviv elçiliğini, dört sene de Washington elçiliği yaparken “aslında kime çalıştığı?” suali akla geliyor!

Bir başka “yaman soru” da şudur:

“Mister Tantanayadis, acaba, ABD’deki bir mason locasına üye midir?” ”