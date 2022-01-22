O alçağa şok! Müslümanlara “Pis kokulu sübyancılar” demiş

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, Facebook’tan tüm camilerin yakılması yönünde paylaşım yapan bir İslam düşmanı 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. Edinilen bilgilere göre, 51 yaşındaki Paul Shelton isimli alçak, 'Pedro Smokey' adında anonim bir Facebook hesabını kullanarak Müslümanlara ‘pis kokulu sübyancılar’ şeklinde hakaret etti. Shelton, dinî nefreti körükleyecek paylaşımları yaptığını kabul ederken, polise Facebook şifresini söylemedi ve “Sen Pedro Smokey misin?” sorusuna cevap vermedi. İslam düşmanı Shelton’ı 20 ay hapse mahkum eden hakim Shaun Smith ise “Yayınladığınız şeyler tamamen aşağılık, fazlasıyla saldırgan ve dehşet vericiydi. İslam'ın ülkemizde tamamen yasaklanması çağrısında bulundunuz ve ‘İngiltere’deki tüm camileri yakmamız gerekiyor’ dediniz” ifadelerini kullandı.

İnternet kullanımını sınırlayan 5 yıllık bir ceza da verildi

Shelton'a ayrıca internet kullanımını sınırlayan 5 yıllık bir ceza verildi. Bu ceza, gerektiğinde tüm sosyal medya hesaplarının ayrıntılarının ve şifrelerinin polise teslim edilmesi anlamına geliyor.