O “ahlaksız” bakın kim çıktı Fransızların avukatlığına soyunmuştu…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Fransız okullarında dönen dolapları bir bir ifşa etmesinin öncesinde Gazeteci Ertuğrul Özkök’ün, bir yazısında “Bakanlığın bu okulların müfredatına din ve ahlâk bilgisi dersleri sokmaya çalıştığını ve bu okullarla arasında tartışma çıktığını” ifade etmişti.

Hemen ardından sosyal medyada Bakan Yusuf Tekin’e karşı linç girişimi başlatılmıştı.

Bu açıklamaların üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fransız okulları ile yaşanan problemin iç yüzünü açıklamış, ifadelerinde Fransa’nın avukatlığını yapan ‘ahlaksız’ gazetecilerden bahsetmişti. Ertuğrul Özkök ise bugünkü yazısında ‘o ahlaksızın’ kendisi olduğunu ifade etti etmesine ama yazısında neden böyle bir iftira attığı hakkında tek bir kelime etmedi.

Attığı iftiradan çok Milli Eğitim Bakanı’nın ‘ahlaksız’ ifadesine takılan Özkök, şunları yazdı…

Şöyle bir Maarif Bakanı’mız var.

Birinden söz ederken “Ulan ahlâksız!” diye başlıyor cümlesine…

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“Ulan ahlâksız!” dediği kişi de benim.

Adımı vermiyor ama tarifimi öyle güzel yapmış ki, Sabah gazetesinden bir arkadaşımız hemen anlamış ve oturup “Ertuğrul Özkök’e ayar” diye bir yazı yazmış.

Demek ki “Ulan ahlâksız!” benden önce başka adreslere ulaşmış.

Olay, Milli Eğitim Bakanı’nın Türkiye’de Fransız Büyükelçiliği içindeki iki okula müdahale etme isteği ile ilgili…

Ben de bunu eleştiren bir yazı yazdım.

Yazıda “Bakanlığın bu okulların müfredatına din ve ahlâk bilgisi dersleri sokmaya çalıştığını” ifade ettim.

Bakan, bunun doğru olmadığını söylemek istiyor ama söyleme üslubu aynen şöyle; “Ulan ahlâksız…”

Dikkat…

Böyle hitap eden kişi bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı…

Yani çocuklarımıza ahlâk, nezaket, insan hakları, erdem gibi değerleri öğretecek kurumun başındaki şahıs.