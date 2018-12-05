"O adamı eninde sonunda alacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisine yöneltilen "Sosyal medyada FETÖ hesaplarını nasıl anlıyorsunuz?" soruya şu yanıtı verdi: "Anahtar kelimeler var. 15 Temmuz'dan itibaren 109 bin ayrı hesaba fokuslandık ve 45 binini tespit ettiler, kişi olarak tespit edildi, bunların 7 bini gözaltına alındı. Bunların çoğu tutuklandı. İtibar suikastı, iftira, hakaretler, küfürler. FETÖ hesapları çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Yüzde 75'i Atatürkçü görünüyor, yüzde 35'i PKK'lı görünüyor. Hesapları yüzde 95'i erkek iken kadın profili kullanıyor. Bunlar her türlü kılığa girerler, her şeyi yaparlar. Acımasızdırlar. Yalanı doğruymuş gibi ortaya koyarlar. "

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eninde sonunda Türkiye'ye getirileceğini söyleyen Bakan Soylu konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Fetullah Gülen gibi her şeyden yoksun, bir meczup Türkiye'ye darbe planlayacaksa biz işimizi bırakalım. Onun arkasında olanlar onu tutuyorlar. Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de, Almanya'da bu işi yapın bakalım 1 gün tutarlar mı? Algılar gerçekleri değiştiremez. Biz önünde sonunda biz bu adamı oradan alacağız, ölüsünü veya dirisini. Benim dönemimde de olabilir benden sonra da olabilir. Bundan eminim."