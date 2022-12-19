O açıklama, Orhan Bursalı'yı memnun etmedi! Senin derdin tam olarak ne koçum

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargının verdiği karara karşı, bazı AK Partililerin hukuk vurgusu yapıp "Dava henüz kesinleşmedi, bunun istisnafı var, Yargıtay’ı var” demesi, CHP amigosu Orhan Bursalı'yı memnun etmedi. İktidar ağzıyla kuş tutsa da illa ki takacak bir kulp bulan Bursalı, Cumhuriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu’nun siyasi haklarından mahrum edilerek cezalandırılmasına karşı toplumda oluşan büyük tepki karşısında, iktidar cenahında, cumhurbaşkanı dahil, “Dava henüz kesinleşmedi, bunun istisnafı var, Yargıtay’ı var..” biçimindeki sözleri bakıyorum da muhalif konumda bulunanların bazılarında “geri çekilme” olarak yorumlandı.

İktidar sahiplerinin kendilerini karardan soyutlamaya kalkışarak mahkemeyi “hukuk çerçevesinde karar veren bağımsız ve tarafsız merci” olarak göstermeleri, bir umut yarattı. Büyük haksızlık karşısında insanların bir ışık araması doğaldır.

Fakat burada yapılan tümüyle bir aldatmacadır: Kardeşim biz de mahkemenin bu kararını beğenmeyebiliriz ama ne yapalım ki mahkeme suçlu gördü, bir hata yaptıysa yüksek mahkemeler düzeltir.

Bu tutumlarıyla, yargı ve karar üzerinde etkilerini reddetmekte, kendilerini “temize” çıkarmaktalar.

(...) İstinaf ve Yargıtay aşamalarında kararın düzeltilebileceğini söyleyen muhalefet de var, mesela Kılıçdaroğlu! Fakat iktidarın politikasından temel farklılığı, yüksek mahkeme aşamalarında görev alan yargıçlara yönelik “Haksızlık yapmayın, düzeltin” çağrısı niteliği taşımasıdır.

Bu olur mu, olmaz, doğrusu olasılık çok düşüktür.

Saray, İmamoğlu’nu bertaraf etme stratejisi gereğince tüm aşamaları kontrol altında tutuyor. (...)"