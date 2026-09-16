O-2 TEM Otoyolu’nu kullananlar dikkat! KGM uyardı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 13 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

Aydın-Denizli Otoyolu 16-17.km.leri arasında Aydın ve Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle gerekli trafik güvenliği tedbirleri alınarak her iki istikamette orta ve sol şeritler araç trafiğine kapatılacak, ulaşım sağ şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanacaktır.

Aksaray-Ortaköy yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ankara-Kırıkkale yolunun, Ankara-Kırıkkale istikameti 16-19.km.leri arası üstyapı (BSK) onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Kırıkkale - Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş - geliş) olarak sağlanmaktadır.

Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Kırşehir yolunun 0-5.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünde iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Çorum-Ankara yolunun 36-38.km.leri arası 31.08.2026 tarihinden itibaren ( İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları) Yapım İşi çalışmaları kapsamında Trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır

Malatya-Kayseri yolunun 8-11.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Siverek yolunun 35-37.km.leri (sağ eksen) arası kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır

Gümüşhane-Bayburt yolunun 15-18.km.leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.