Palamut bolluğu tezgahlara bereket getirdi

"Hem esnaf hem vatandaş memnun" Sezona bereketli bir başlangıç yaptıklarını dile getiren balıkçı esnafı Muhammet Çalışkan, "Elhamdülillah, şükürler olsun balıklarımız çok güzel ve taze. Gramajlarına göre fiyatlandırma yapıyoruz ve rakamlar piyasa şartlarına göre oldukça uygun. 50 liradan başlayan balıklarımız var, iriliğine göre 100 liraya kadar çıkıyor. Hamsi de tezgahtaki yerini aldı, onun da kilogramını 100 liradan satıyoruz. Vatandaş hem bütçesine uyduğu hem de temel bir besin kaynağı olduğu için balığa rağbet gösteriyor. Talep yüksek, satışlardan memnunuz. Müşterilerimiz de tezgahlardan eli boş dönmüyor. Sezon inşallah böyle bereketli devam eder" ifadelerini kullandı.