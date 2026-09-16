Türkiye'nin kanayan yarası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti!
Aydın-Denizli Otoyolu'nda TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın-Denizli Otoyolu'nda TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 UF 202 plakalı hafif ticari araç ile S.Y. idaresindeki 32 GB 158 plakalı TIR çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile araç içerisinden üç kişinin cansız bedenini çıkardı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Hurşit Korkmaz, Hüsnü Korkmaz ve Kemal Toprak’ın cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan otoyolda, çalışmaların ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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