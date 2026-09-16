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Spor Fenerbahçe'de her gün ayrı bir kaos: "İsmail Kartal, iki futbolcuyla..."
Spor

Fenerbahçe'de her gün ayrı bir kaos: "İsmail Kartal, iki futbolcuyla..."

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Fenerbahçe'de her gün ayrı bir kaos: "İsmail Kartal, iki futbolcuyla..."

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kısa süre önce istifa kararı alan ancak daha sonra görevine devam eden Kartal, takımın başındaki ilk maçında Gaziantep FK karşısında alınan 0-0’lık beraberliğin ardından yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kısa süre önce istifa kararı alan ancak daha sonra görevine devam eden Kartal, takımın başındaki ilk maçında Gaziantep FK karşısında alınan 0-0’lık beraberliğin ardından yeniden tartışmaların odağına yerleşti.

Gazeteci Volkan Demir, Fenerbahçe’de Kartal ile Milan Skriniar ve Nathan Ake arasında ciddi bir sorun yaşandığını öne sürdü. İddiaya göre deneyimli teknik adamın iki futbolcuyla arasında büyük bir problem bulunuyor.
Demir'in sözleri şöyle:

 

"YAKIN ZAMANDA PATLAMA BEKLİYORUM"

"Fenerbahçe, çok üzülerek ifade ediyorum, Samandıra'da ciddi bir kaosun içerisinde. Yakın zamanda ben bir patlama bekliyorum bu kaosla alakalı..."

 

"ÇOK BÜYÜK PROBLEM YAŞIYOR"

"Ben oyuncuların Fenerbahçe'de teknik direktörü benimsediği kanaatinde değilim. Bununla ilgili bir bilgi vereyim: Fenerbahçe teknik heyeti, Milan Škriniar ve Nathan Aké ile çok büyük problem yaşıyor."

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