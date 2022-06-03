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Dünya NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti
Dünya

NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti

New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ay sonunda Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil birçok üst düzey yetkili ile bir araya geleceğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 00:26:00 - 2022-06-03 00:57:21
NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti

New York Times gazetesinin, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Başkan Joe Biden bu ay sonunda İsrail ve Avrupa'ya yapmaya planladığı seyahatine Suudi Arabistan'ı da ekledi.

Söz konusu ziyaret kapsamında ABD Başkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın yanı sıra Mısır, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Biden'ın görevinin başından bu yana Suudi Arabistan'ı "küresel parya" ilan etmeye çalıştığına işaret edilen haberde, Biden'ın şu anda artan petrol fiyatlarını düşürmeye çalıştığı ve bu nedenle de Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden kurulması için girişimlerde bulunduğuna işaret edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise söz konusu ziyaret hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

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