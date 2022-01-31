NYT duyurdu: Rusya'ya yaptırım gelirse ekonomi darbe yer

New York Times gazetesi, ABD Rusya'ya yönelik olası yaptırımlarının ‘finansal bir paniğe’ neden olabileceğini ve küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirebileceğini yazdı.



New York Times gazetesinde yer alan bir makalede, ABD Rusya'ya yönelik olası yaptırımları kaleme alınarak söz konusu kısıtlamaların ‘finansal bir paniğe’ neden olabileceği ve küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirebileceği belirtildi.



Yazarlara göre Moskova’ya yönelik kısıtlayıcı tedbirler, gelişmiş ülkelerin ve özellikle de Avrupa ülkelerinin ekonomilerini sarsabilecek ve küresel finansal sistemin istikrarını tehlikeye atabilecek.



Makalede, “ABD'li yetkililerin Rusya'ya yönelik uygulamaya koymakla tehdit ettiği son derece sert yaptırımlar yüksek enflasyona, borsaların çökmesine ve finansal paniğin diğer şekillerine neden olabilir. Kısıtlamalar, milyarderlerden hükümet yetkililerine ve orta sınıf ailelere kadar Amerikalıların kendilerine zarar verecek” ifadelerine yer verildi.



Sputnik'in aktardığına gör yazarlar ayrıca Rusya’nın bu adımlara karşılık verebileceği, örneğin ‘Avrupa’ya gaz tedarikini sınırlayabileceği’ tahmininde bulundu.



Washington'un söylemlerini de eleştiren gazeteciler, daha önce hiç kimsenin Rusya gibi büyük ekonomilere kapsamlı yaptırımlar uygulamaya çalışmadığına dikkat çekti.



Batılı ülkeler, Ukrayna'daki gerilimin tırmanması durumunda Rusya'ya yönelik ‘benzeri görülmemiş yaptırımlar’ uygulamakla tehdit ediyor. Reuters'in daha önce Beyaz Saray'daki resmi kaynaklara atıfta bulunarak bildirdiği üzere kısıtlamalar finansal kurumları, havacılık, denizcilik, robotik, yapay zeka, kuantum hesaplama ve savunma sektörlerini etkileyebilecek.



Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.



Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri ise Avrupa'nın doğusundaki askeri varlıklarını artırmamaya devam ediyor.