Soğuk havada her evin ortak sorunu: Bir yöntem... Camlara bunu sürmeden önce bir kez daha düşünün

KÜF OLUŞUMUNU TETİKLEYEBİLİR Camda biriken su kolayca silinerek evden uzaklaştırılabiliyor. Ancak nemin duvar, boya veya duvar kağıdı gibi yüzeylere taşınması, küf oluşumu açısından risk oluşturabiliyor. Nemli ortamlarda gelişen küf, solunum sorunlarına yol açabiliyor, astım belirtilerini kötüleştirebiliyor ve alerjik reaksiyonları tetikleyebiliyor. Ayrıca uzun süre devam eden nem, ahşap pencere çerçevelerine zarar verebiliyor ve boya ile sıvaların bozulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle camlarda su damlası oluşmasını engellemek yerine, evdeki fazla nemi azaltmaya odaklanmak gerekiyor. EVDEKİ YOĞUŞMAYI AZALTMAK İÇİN NE YAPILABİLİR? Pencerelerde oluşan yoğuşmayı azaltmak ve nemin duvarlara yayılmasını önlemek için şu yöntemler uygulanabilir: Camları düzenli olarak silin: Sabah oluşan su damlalarını bir çekçek veya bez yardımıyla temizleyin. Biriken suyu evden uzaklaştırın. Evi düzenli havalandırın: Pencereleri uygun sürelerle açarak içerideki nemli havanın dışarı çıkmasını sağlayın. Banyo ve mutfakta aspiratör kullanın. Nem alma cihazlarından yararlanın: Özellikle çamaşır kurutulan veya nemin yoğunlaştığı odalarda nem alma cihazları, havadaki fazla suyu toplamaya yardımcı olabilir.