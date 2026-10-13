Rusya bunu beklemiyordu: Türkiye bıçak gibi kesti

Rusya’nın ekim ayının ilk 10 gününde limanlardan yaptığı tahıl sevkiyatları 5,3 kat azaldı. Türkiye’ye gönderilen buğday miktarı geçen yılın aynı dönemindeki 297 bin tondan 37 bin tona geriledi.

Rusya Tahıl Birliğinin izleme raporuna göre, Rusya’nın limanlarından yapılan tahıl ihracatı sevkiyatları, ekim ayının ilk 10 gününde geçen yılın aynı dönemindeki 2,3 milyon tona kıyasla 5,3 kat azalarak 436 bin tona düştü.

Rusya Tahıl Birliği Analiz Departmanı Direktörü Yelena Tyurina, Interfax’a yaptığı açıklamada, buğday sevkiyatlarının geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyon tondan 427 bin 400 tona gerileyerek 4,7 kat azaldığını bildirdi. Arpa sevkiyatları 233 bin 500 tondan 5 bin 500 tona, mısır sevkiyatları ise 51 bin tondan 2 bin 700 tona düştü.

Tyurina’nın verdiği bilgilere göre, Rusya söz konusu dönemde 12 ülkeye buğday sevk ederken geçen yıl bu sayı 21’di. En büyük alıcı, 86 bin 500 ton buğday sevkiyatı yapılan Mısır oldu. Ancak Mısır’a yapılan sevkiyatlar, geçen yılın aynı dönemindeki 633 bin 500 tona kıyasla 7,3 kat azaldı. İkinci sırada ise sevkiyatların 5 bin 800 tondan 60 bin 300 tona yükseldiği Cezayir yer aldı.

Ekim ayında Vietnam’a buğday ihracatı yeniden başladı ve bu ülkeye 48 bin ton sevkiyat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde Vietnam’a sevkiyat yapılmamıştı.

Türkiye’ye buğday sevkiyatında 8 katlık düşüş

Somali’ye yapılan sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemindeki 5 bin 400 tondan 41 bin tona çıkarak 7,6 kat arttı. Buna karşılık Türkiye’ye yapılan sevkiyatlar 297 bin tondan 37 bin tona gerileyerek 8 kat, Libya’ya yapılan sevkiyatlar ise 179 bin 800 tondan 30 bin tona düşerek 6 kat azaldı.

Bu ayın yeni ihracat pazarları arasında 30 bin tonla Nijerya ve 28 bin 500 tonla Meksika yer aldı.

Arpa sevkiyatları yalnızca İran’a gerçekleştirildi. Bu ülkeye yapılan arpa ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 159 bin 200 tondan 5 bin 500 tona geriledi. Mısırın da tek alıcısı İran olurken bu ülkenin alımları 16 kat azalarak 2 bin 750 tona düştü.

Tyurina, buğday sevkiyatı gerçekleştiren şirket sayısının da azaldığını belirtti. Ekim 2025’in ilk 10 gününde 35 şirket buğday sevkiyatı yaparken bu yıl aynı dönemde şirket sayısı 10’a düştü.

Tahıl ve baklagillerin limanlardan yüklenmesi 7 liman üzerinden gerçekleştirildi. Geçen sezon ise bu faaliyetler 35 limanda yürütülüyordu. Sevkiyatların en büyük bölümü 159 bin 600 tonla Ust-Luga Limanı’ndan yapıldı. Vısotsk Limanı’ndan 137 bin ton, St. Petersburg Limanı’ndan ise 122 bin 800 ton sevkiyat gerçekleştirildi. Ayrıca Mahaçkale’den 12 bin 300 ton, Astrahan’dan 11 bin ton ve Vladivostok’tan 5 bin ton tahıl gönderildi.

Rusya’da üreticilerden buğday alım fiyatı 100 doların altına geriledi

Piyasadaki fiyat gelişmelerine de değinen Tyurina, ekim ayının ilk 10 gününde Avrupa buğdayının ton fiyatının 2 dolar artarak 275 dolara yükseldiğini, ABD buğdayının ton fiyatının ise 9 dolar düşerek 286 dolara gerilediğini bildirdi. Rus buğdayının Novorossiysk Limanı’ndaki tahmini FOB (gemi bordasında teslim) fiyatı da ton başına 212 dolardan 210 dolara düştü.

Tyurina, “Bununla birlikte Rus üreticilerden buğday alım fiyatları, dolar bazında 100 dolar eşiğinin altına inerek ton başına 99,2 dolara geriledi. Ruble bazında ise fiyatlar, ekim ayının başındaki 8 bin 625 rubleden 10 Ekim itibarıyla ton başına 8 bin 500 rubleye düştü” dedi.

Tyurina, “Bunun nedenleri arasında ihracatın sınırlandırılması, yeni lojistik güzergâh arayışları, yeni koridorların kullanılması ve benzeri etkenler bulunuyor. Öte yandan bu yıl tahıl hasadının geçen sezonla aynı seviyede olması bekleniyor. İhracat potansiyeli de iyi durumda ancak lojistik alanındaki değişiklikler, ihracatçıların yeni tedarik zincirlerine uyum sağlaması için belirli bir süre gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Tyurina, Baltık limanlarının ihracat açısından umut vadettiğini belirterek bu limanlar üzerinden aylık ihracatın 1,5 milyon tona kadar çıkabileceğini ifade etti.