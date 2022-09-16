Nwakaeme yeni takımını karıştırdı! Taraftarlar isyanda...

Bu yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Al Fayha'ya imza atan ve forma şansı bulmakta zorlanan Anthony Nwakaeme, ilk maçında tribünlerin tepkisini toplamış ve ıslıklanmıştı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Nwakaeme, fiziksel olarak kötü gözüküyordu. Bu olayın ardından geçtiğimiz günlerde antrenman sahasına gelen Al Fayha taraftarı, Nwakaeme'ye öfkesine devam etti. Antrenman boyunca yıldız oyuncuya tepki gösteren taraftarlar Nwakaeme adeta çıldırttı.

Nwakaeme'nin Al Fayha kariyeri istediği gibi başlamadı. Galatasaray'dan gelen teklifi düşük bulduğu için reddederek Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Nwakaeme, taraftarların tepkisini çekmeye devam ediyor.

Fiziksel açıdan iyi gözükmediği için ilk 2 haftada oynanan maçlarda kadroya bile giremeyen Nwakaeme, bu hafta oynanan maçın 81. dakikasında oyuna dahil olmuştu. Son derece kötü bir performans sergileyen Nwakeme, kısa süre içinde yaptığı 4 top kaybıyla taraftarın tepkisini çekmişti.

Nwakaeme'ye öfkesi dinmeyen Suudi taraftarlar, Al Fayha'nın basına açık antrenmanını ziyaret etti. Antrenman sonuna kadar Nwakaeme'ye tepki gösteren taraftarlar yıldız oyuncunun moralini bir hayli bozdu. Ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı kafaya koyan Nwakaeme'nin kendisine takım aradığı iddia ediliyor.