Nwakaeme Süper Lig'e geri dönüyor!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde edilen büyük zaferin mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekipten 3 yıllık yeni sözleşme istemiş ancak bu talebi gerçekleşmeyince takımdan ayrılmıştı. Galatasaray'la da görüşen fakat herhangi bir anlaşma sağlayamayan Nijeryalı futbolcu, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha'ya imza atmıştı. Nwakaeme'nin bu transferden ötürü çok pişman olduğu ve Süper Lig'e geri dönebileceği öne sürüldü.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon uzun yıllar sonunda gelen şampiyonluğun en büyük pay mimarlarından biri olan Anthony Nwakaeme, yaz transfer sezonunda da adından fazlaca söz ettirmişti. Bordo - mavili takım ile sözleşmesini uzatmayan, Galatasaray'la da anlaşamayan Nijeryalı futbolcu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fayha'nın yolunu tutmuştu.

Al Fayha'da yepyeni bir sayfa açmak isteyen Nwakaeme için ise işler planladığı gibi gitmedi. Takımıyla 7 resmi maça çıkan 33 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 gol kaydetmesine rağmen henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Al Fayha, bu sezon çıktığı 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de yenildi. Bu karşılaşmalarda 4 gol atabilen Al Fayha, 16 kez meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

Tecrübeli futbolcunun takımının durumundan memnun olmadığı ve devre arasında Türkiye'ye geri dönebileceği iddia edildi.

Adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan yıldız ismin hangi takımı tercih edeceği ise merak konusu.

Türkiye'de Trabzonspor ile 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, bordo - mavili formayla çıktığı 145 resmi maçta 47 gol - 40 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi olmuştu.



