Nwakaeme kararını verdi

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme geleceği ile ilgili de kararını verdi.

Trabzonspor'un süper yıldızı Anthony Nwakaeme yine ipleri eline aldı, Süper Lig'i domine etmeyi sürdürüyor. Nijeryalı yıldız, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda rakip ağları toplam 7 defa sarsarken, 6 da asist yaptı.

Karadeniz devinin ligi açık puan farkıyla önde götürmesindeki başrol oyuncularından biri olan 32 yaşındaki yıldız isim 2-0 kazanılan son Adana Demirspor maçında da hem gol attı, hem de asistiyle Hamsik'e gol attırdı.

Nwakaeme, bordo-mavili forma altında 15. haftalar itibarıyle ilk defa bu kadar yüksek rakamlara ulaştı. Büyük usta yeni rekorlar peşine düştü bile.

Nwakaeme, Trabzonspor kariyeri öncesinde bu rakamlara ulaşamamıştı. Şimdiden bordo-mavili kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Nwakaeme'nin ücretinde iyileştirme yapılarak Fırtına'da kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.