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Spor Nwakaeme ile anlaşılacak mı?
Spor

Nwakaeme ile anlaşılacak mı?

Trabzonspor formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililer adına 7 gol atarken 6 da asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı golcü için başkan Ahmet Ağaoğlu, detayları görüştü. Tarafların 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:15:00 - 2021-12-20 11:15:32
Nwakaeme ile anlaşılacak mı?

Trabzonspor formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililer adına 7 gol atarken 6 da asist yaptı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı golcü için başkan Ahmet Ağaoğlu, detayları görüştü. Tarafların 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle devre arasına kadar oynamayacak Nijeryalı sol kanat Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Asbaşkan Ertuğrul Doğan görüştü.

Ağaoğlu'nun, Trabzon'da yeni sözleşme önerilen 32 yaşındaki yıldızla hem uçakta hem de havalimanında uzun süre bazı detayları konuştuğu öğrenildi. Hücum oyuncusuna 2 milyon 500 bin euro ücret ve 2+1 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi.  

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