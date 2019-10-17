NVİ kamu personeli alımı ilanı Nüfus müdürlüğü alım başvuruları
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak bünyesinde çalıştırmak ve personel eksiğini tamamlamak amacıyla bir ilan yayınladı. Peki ama NVİ bünyesinde çalışmak üzere kaç kişi alınacak? Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne alınacak personel için yayınlanan sözleşmenin ve başvurunun şartları nelerdir? İşte detaylar...17 Ekim 2019 Perşembe 11:12
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak bünyesinde çalıştırmak ve personel eksiğini tamamlamak amacıyla bir ilan yayınladı. Peki ama NVİ bünyesinde çalışmak üzere kaç kişi alınacak? Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne alınacak personel için yayınlanan sözleşmenin ve başvurunun şartları nelerdir? İşte detaylar...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 30 Ekim'e kadar geçerli olan bir ilan yaynlandı. Söz konusu ilanda 8 bilişim personeli alımı yapılacağı belirtildi.
Resmi Gazete ile yayınlanan ilanda 3'ü kıdemli olmak üzere toplam 8 uygulama geliştirme uzmanı alımı yapılacağı belirtildi. İlgili kişiler "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adreslerinden, "2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu"na ulaşabiliriler.
Genel Başvuru Şartları
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Adayların şartları uygun olduğu takdirde her iki pozisyon için müracaat edebileceklerdir.
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