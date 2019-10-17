NVİ kamu personeli alımı ilanı Nüfus müdürlüğü alım başvuruları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli olarak bünyesinde çalıştırmak ve personel eksiğini tamamlamak amacıyla bir ilan yayınladı. Peki ama NVİ bünyesinde çalışmak üzere kaç kişi alınacak? Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğüne alınacak personel için yayınlanan sözleşmenin ve başvurunun şartları nelerdir? İşte detaylar...

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 30 Ekim'e kadar geçerli olan bir ilan yaynlandı. Söz konusu ilanda 8 bilişim personeli alımı yapılacağı belirtildi.

Resmi Gazete ile yayınlanan ilanda 3'ü kıdemli olmak üzere toplam 8 uygulama geliştirme uzmanı alımı yapılacağı belirtildi. İlgili kişiler "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adreslerinden, "2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu"na ulaşabiliriler.

Genel Başvuru Şartları