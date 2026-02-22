Nusret'ten doğduğu köye büyük vefa: Her gün 1000 kişiye sınırsız iftar

Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi, bu yıl da Ramazan’ın manevi huzurunu Nusret Gökçe’nin ev sahipliğinde yaşıyor. "Saltbae" hareketiyle dünyayı kasıp kavuran Gökçe, bu kez bıçağını değil, doğduğu topraklara olan şükran borcunu ve paylaştıkça çoğalan bereketini konuşturuyor. Nusret Gökçe’nin anne ve babasının onuruna yaptırdığı külliyede kurulan dev iftar çadırı, her akşam en az 1000 kişiye kapılarını açıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı duygu yüklü videoda Gökçe, bu organizasyonun bir iş değil, bir vefa borcu olduğunu şu sözlerle vurguladı: "Doğduğum şehir Erzurum’da, bunu annem ve babamın onuruna inşa ettik. Sınır yok, şart yok; herkes davetli. Bu bir ticaret değil, bir şükür borcu. Burası benim köklerimin olduğu yer."

SAMİMİ SOHBETLER, BEREKETLİ SOFRALAR

Köy halkının ve çevre mahallelerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programı, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülerde, vatandaşların samimi sohbetleri ve bereketli sofraların yarattığı manevi atmosfer izleyenleri duygulandırdı.

Paşalı’da kurulan bu gönül köprüsü sadece yemekle sınırlı kalmıyor. Gökçe’nin memleketine kazandırdığı külliyede; ibadet için bir cami, ilim arayanlar için bir kütüphane, uzak yoldan gelenler için bir konukevi ve teknolojiyle buluşmak isteyen çocuklar için bilgisayar odaları yer alıyor.