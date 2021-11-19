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Dünya Nusret'i taklit etti diye polis merkezine çağrıldı!
Dünya

Nusret'i taklit etti diye polis merkezine çağrıldı!

Sosyete kasabı Nusret Venezuela'dan sonra , Vietnam'ı da karıştırdı. Vietnamlı bir bakanın Londra'daki Nusr-Et lokantasında altın kaplı biftek yerken görüntülerinin paylaşılmasından günler sonra, Vietnam'da kendisini Nusret Gökçe'nin tuz serpme hareketini taklit ederken görüntüleyen bir seyyar satıcı polis merkezine çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 09:22:00 - 2021-11-19 09:46:08
Nusret'i taklit etti diye polis merkezine çağrıldı!

Vietnamlı bir bakanın Londra'daki Nusr-Et lokantasında altın kaplı biftek yerken görüntülerinin paylaşılmasından günler sonra, Vietnam'da Nusret Gökçe'nin tuz serpme hareketini taklit edip videoyu sosyal medya hesabında paylaşan bir seyyar satıcı polis merkezine çağrıldı.

Danang kentinden 38 yaşındaki Bui Tuan Lam, haşlanmış eti özenle dilimlediği ve etli noodle çorbasına gösterişli bir şekilde taze soğan serptiğini gösteren videoyu paylaştı. Lam, Facebook gönderisinde kendisini "Taze Soğan Bae" olarak tanımladı.

Geçen hafta 'Saltbae' lakaplı Nusret Gökçe, Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ı Londra'daki restoranında, elleriyle beslediği görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntüler kaldırılmadan önce Facebook ve TikTok'ta yayıldı, bir kişinin günde ortalama birkaç dolar kazandığı ülkede, bakanın astronomik fiyatlarıyla bilinen restoranda yemek yemesi tepki çekti.

Pek çok kişi, yemeğin bakanın aylık maaşından da pahalı olduğu yorumunu yaptı.

Nusr-Et'in internet sitesinde yemeklerin fiyatları listelenmiyor ancak yapılan yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla altın kaplı biftek 67 ila 2022 dolar arasında fiyatlandırılıyor. Bu tutara içecekler, garnitürler ve %15 servis ücreti dahil değil.

Vietnamlı bakanın aylık maaşı ek ödenekler hariç 600 ila 800 dolar arasında.

Lam ise videoyu çekme amacının herhangi bir kişiyle alay etmek olmadığını söyledi.

"Yaptığım video eğlenmek ve noodle dükkanımın reklamını yapmak içindi. Yayınladığımdan beri daha fazla müşteri geliyor" diyen Lam, video nedeniyle mi polis merkezine çağrıldığının net olmadığını da sözlerine ekledi.

Bakan To, Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'ne katıldıktan sonra beraberindeki heyet ile birlikte Londra'ya geçmişti.

Bir önceki gün ise komünist filozof Karl Marx'ın mezarını ziyaret etmişti.

Söz konusu yemekten günler sonra Facebook, '#saltbae' etiketinin görüntü ortaya çıktıktan sonra dünya çapında engellendiğini tespit ettiğini ve engeli kaldırdığını açıkladı.

Güneydoğu Asya ülkesinde aktivistlerin ve iktidardaki Komünist Partiyi alenen eleştirenlerin sorgulanmak üzere polis merkezine çağrılması rutin bir uygulama.

Reuters, Danang emniyetinin yorum talebine yanıt vermediğini bildirdi.

Daha önce Facebook'ta yetkilileri eleştiren Lam, "daha iyi bir toplum için sesini yükselttiğini" ve polisin Nisan ayında da neden olduğunu belirtmeden kendisini polis merkezine çağırdığını söyledi.

Bir kamu görevlisi, Nusret Gökçe'nin pahalı restoranında yemek yediği için halkın tepkisiyle ilk kez karşı karşıya kalmıyor.

2018'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinde gıda krizi sürerken, eşi ile birlikte İstanbul'daki Nusr-Et restoranında yemek yediği görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntüler tepki toplamıştı.

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