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Spor Nusret'e bu son darbe çok ağır gelecek!
Spor

Nusret'e bu son darbe çok ağır gelecek!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Arjantinli futbolcularla ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe için FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 13:01:00 -
Nusret'e bu son darbe çok ağır gelecek!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa finalinin ardından sahaya girerek Arjantinli futbolcularla ve Dünya Kupası'yla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe için FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan sürpriz bir hamle geldi.

Dünya Kupası finalinde maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girip Dünya Kupası ve futbolcularla poz veren Nusret Gökçe gündeme oturmuştu.

Dünya Kupası'yla verdiği pozlar çok tartışılan Nusret Gökçe ilk olarak 1914 yılından beri düzenlenen bir futbol turnuvası olan Lamar Hunt ABD Açık Kupası'ndan men edildi. Bu hamlenin hemen ardından FIFA, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kişisel Instagram hesabından takip ettiği Nusret Gökçe'yi Dünya Kupası finali sonrası sergilediği görüntülerin ardından takipten çıktı.

Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol, Twitter'da yaptığı bir paylaşımla buna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı; "FIFA Başkanı Gianni Infantino şu anda Instagram'da 303 kişiyi takip ediyor. Bunlardan biri Salt Bae idi. Artık değil. Takibi bıraktı."

U.S. Open Cup ve Rolling Loud Müzik Festivali'nden de yasak geldi!

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek olan Rolling Loud Müzik Festivali yönetimi de, U.S. Open Cup'ın final maçı için aldıkları karar gibi Nusret Gökçe'nin katılımını yasakladığını açıkladı.

Festivalin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Biz de Salt Bae'in Mart'taki Rolling Loud LA 2023'e katılmasını yasakladık" ifadelerine yer verildi.

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