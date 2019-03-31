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Nusret oyunu saltbae hareketiyle kullandı

Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Etiler'de kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 15:40
Nusret oyunu saltbae hareketiyle kullandı

Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye için dedi" yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı.

Oyunu meşhur etlere tuz atma hareketi olan "Saltbae" yaparak kullanan Nusret, bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına ise ünlü isim, "güçlü Türkiye için dedi" notunu düştü.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:40
  1. Nusret
  2. oy kullanma
  3. Saltbae hareketi
  4. Nusret Gökçe

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