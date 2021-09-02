Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel nereli? Nusret Çetinel kaç yaşında?

1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalışan Nusret Çetinel 1 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Hayatını kaybeden Nusret Çetinel kimdir, nrelidir?

Nusret Çetinel kimdir?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Nusret Çetinel seslendirmeleri

Nusret Çetinel, Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yaptı.

Nusret Çetinel rol aldığı diziler

Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.